مظلي يرتطم بعمود إنارة خلال عرض عسكري

إنقاذ مظلي إسباني حط على عمود إنارة خلال عرض عسكري، 12 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

شهد العرض العسكري لمناسبة العيد الوطني في مدريد السبت ارتطام مظلي بعمود إنارة، فيما كان عليه أن يحط أمام ملك البلاد وحمل العلم الإسباني.

وشهد الحضور والمشاهدون مباشرة حادث الاصطدام ومظلة العسكري تلتف حول العمود، وفق «فرانس برس».

وبقي المظلي معلقا لبعض الوقت على العمود فيما كان ينبغي عليه أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك فيليبي وزوجته ليتيثيا وابنتاهما الذين صفقوا دعما له.

وأشارت وزارة الدفاع أن العسكري الذي سبق له أن قام بـ600 قفزة بالمظلة لم يصب في الحادث.

وشاركت أكثر من 150 آلية و4200 عسكري من الحرس المدني والقوى الأمنية في العرض العسكري البري، في حين حلقت 76 طائرة فوق جادة باسيو دي لا كاستييانا في مدريد، بحسب ما أوضحت الوزارة.

وترأس الملك هذه المراسم برفقة رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.