إصابة مصارع ثيران بجروح خطرة بنطحة ثور

إصابة المصارع خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد بمناسبة العيد الوطني الإسباني (أ ف ب)

أصيب مصارع ثيران إسباني شاب إصابة خطرة بنطحة ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران في حلبات مدريد لمناسبة العيد الوطني الإسباني، بحسب ما أعلن المنظمون.

وقدمت الصحف الإسبانية غونثالو كاباييرو (27 عاما) على أنه صديق ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيكتوريا فيديريكا التي كانت حاضرة، وفق «فرانس برس».

وأعلن المنظمون «إصابة غونثالو كاباييرو خطرة جدا. فقد طحن في الفخذ اليسرى مع جرحين من 30 سنتمترا و25 سنتمرا» مما أدى إلى قطع الشريان الفخذي.

وأخضع الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل ومن ثم نقل إلى المستشفى. وتضم حلبات مدريد غرفتي عمليات جراحية حيث يعالج مصارعو الثيران من الإصابات على الفور.

وذكرت الصحف الإسبانية في مايو أن مصارع الثيران الشاب أصيب بنطحة في الفخذ اليسرى في الحلبات نفسها.