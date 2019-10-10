تمساح ضخم يقتل صيادًا في جزيرة فلبينية

صورة وزعتها شرطة ميماروبا الإقليمية للتمساح، 10 أكتوبر (أ ف ب)

قتل تمساح مياه مالحة ضخم صيادًا في الفلبين بعدما هاجمه في قاربه، بحسب ما كشفت السلطات المحلية الخميس، في آخر حادثة من هذه الحوادث التي تثير الرعب في جزيرة جنوبية نائية.

وهاجم التمساح البالغ طوله 4.9 متر الصياد البالغ من العمر 20 عاما الذي كان في طريق العودة إلى جزيرة بالاباك مع زميل له، بعد يوم من الصيد، وفق ما قال سوكراتيس فالتادو الناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

وفي اليوم التالي، عثر سكان على جثته بين فكّي التمساح، فاستخدموا متفجرة لقتل الحيوان.

وقبل أقل من شهرين، قتل تمساح صبيا في العاشرة من العمر في المنطقة عينها، بحسب جوفيك فابيلو الناطق باسم المجلس الحكومي الإقليمي.

وفي فترة سابقة من السنة، قضى صبي في الخامسة عشرة وصياد في هجوم لتمساح في هذه الجزيرة حيث تعيش 35 ألف نسمة.

وقال فابيلو «لا بد من التطرق إلى جذور هذه المشكلة التي قد تكون ناجمة بجزء منها عن انحسار الموطن الطبيعي للحيوانات. ولم يعد للتماسيح مكان للاحتماء فيه وتراجعت كمية القوت المتاحة لها».