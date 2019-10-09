اتهام مدرب خيول سباق بسوء معاملة الحيوانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 03:49 مساء
مدرب الخيول الأسترالي دارين وير، يسار، في صورة من الأرشيف (أ ف ب)

وجه الاتهام، الأربعاء، إلى مدرب خيول سباق شهير في أستراليا، على خلفية إساءة معاملة الحيوانات من خلال إخضاعها لأجهزة تحفيز كهربائي، بعد منعه من المشاركة في السباقات لمدة أربع سنوات.

واتهم أيضا الرجل البالغ من العمر 49 عاما بالتواطؤ لابتزاز منظمي سباقات وبحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، إثر مداهمة شقتيه في يناير، حسب ما كشفت الشرطة في بيان نشرته «فرانس برس».

وأفاد التلفزيون الأسترالي العام «إيه بي سي» بأنه مدرب الخيول دارين وير.

ومنع هذا الأخير من مزاولة مهامه في ولاية فيكتوريا (الجنوب) بعدما ضبطت أجهزة تحفيز كهربائي في شقته كان يستخدمها لتحسين أداء الخيول.

وأودع ثلاثة رجال آخرين السجن على ذمة التحقيق في هذه الشبهات، فضلا عن الاتجار بالمخدرات.

ومن المرتقب أن يمثل وير أمام محكمة في ملبورن في 23 أكتوبر.

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