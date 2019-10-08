الحكم على والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق بالسجن مع وقف التنفيذ

والدا رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي على شرفة منزلهما في رينيانو سول أرنو، 18 فبراير 2019 (أ ف ب)

حكم على والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي بالسجن سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ في إطار قضية فواتير مزورة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وأوقف تيتسيانو رينزي ولاورا بوفولي وأودعا قيد الإقامة الجبرية في فبراير بتهمة إصدار فواتير مزورة وإفلاس مزعوم لأغراض الاحتيال في قضية تطال ثلاث شركات تعاونية كانا يتوليان إدارتها بحكم الواقع، وفق «فرانس برس».

ومنعت أيضا المحكمة والدي رئيس الوزراء السابق من تولي إدارة شركات لمدة ستة أشهر.

وأعرب تيتسيانو رينزي عن نيته استئناف الحكم، قائلا «ما زلت أؤمن بالقضاء الإيطالي حتى لو ببعض المرارة».

وقال لوكالة الأنباء الإيطالية (ايه جي آي) «الوقائع جلية. وقد فوترنا ودفعنا وفق الأصول كل الأعمال المشمولة بالدعوى. وآمل بأن تتكشف الحقيقة في مرحلة الاستئناف».

وتولى ماتيو رينزي (45 عاما) رئاسة حكومة إيطاليا من فبراير 2014 إلى ديسمبر 2016.

وقال وقت وضع والديه تحت الإقامة الجبرية «لولا خوضي المعترك السياسي، لما كانت سمعة عائلتي ستشوه لهذا الحد».