قتل حبيبته السابقة ووالديها وشقيقها وحبيبها الجديد

طوق أمني حول مسرح جريمة في شاليه بمنطقة تيرول النمساوية، 6 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

قتل نمساوي فجرًا حبيبته السابقة البالغة 19 عاما ووالديها وشقيقها وحبيبها الجديد في كيتزبوهيل في منطقة تيرول قبل أن يسلّم نفسه للسلطات، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وأتى هذا الشاب البالغ 25 عاما، قرابة الساعة الرابعة فجرا إلى شاليه الضحايا الذين كانوا ينزلون تحت سقف واحد في هذه المنطقة الراقية التي تعد ثمانية آلاف نسمة، وفق «فرانس برس».

غير أن والد الفتاة طرده من المكان. عندها عاد الرجل إلى منزله وأحضر مسدسا يقتنيه شقيقه بصورة قانونية وتوجه مجددًا إلى الشاليه.

ولدى فتح الوالد الباب مجددًا قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا، أطلق الشاب النار عليه قبل أن ينتقل إلى غرفة شقيق حبيبته السابقة ويرديه قتيلا أيضًا. بعدها أطلق النار على الوالدة، وفق إفادته التي أدلى بها لقوات الأمن.

وبما أن الشابة التي انفصل عنها قبل شهرين، وحبيبها الجديد كانا ينامان في غرفة بابها مغلق بالمفتاح في داخل المنزل العائلي، عمد الجاني إلى تسلق الشرفة لقتلهما قبل أن يسلّم نفسه لأقرب مركز شرطة حيث قال «لقد قتلت خمسة أشخاص».

ومن بين 73 ضحية لجرائم قتل في النمسا سنة 2018، 41 كنّ نساء بحسب إحصائيات وزارة الداخلية في هذا البلد الذي يعد 8,8 ملايين نسمة.

وفي نصف جرائم القتل المرتكبة في 2018، كان الجاني من محيط الضحية.