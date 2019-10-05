«خطأ» يكشف عملية تهريب عظام أسود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 10:31 صباحا
تعد جنوب أفريقيا موطنا لأكثر من 11 ألف أسد يعيش ثلاثة آلاف منها في المتنزهات الوطنية (أ ف ب)

أعلنت وزارة البيئة بحكومة جنوب أفريقيا، الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 342 كيلوغراما من عظام الأسود، التي تستخدم في آسيا في العلاجات الطبية وصنع المجوهرات، في مطار جوهانسبرغ.

وجاء في بيان للوزارة أن محتويات الصناديق، التي كانت متجهة إلى ماليزيا، صرح عنها بطريقة خاطئة، حسب «فرانس برس». وأضاف: «عندما جرى تفحص الشحنة، اكتشف 12 صندوقا تضم عظام أسود موضبة بأوراق ألمنيوم وتزن 342 كيلوغراما».

وقال الناطق باسم الوزارة، ألبي موديز، إنه رغم أن تصدير عظام الأسود التي تقتل في الأسر قانوني، فإن تصريحا خاصا كان مطلوبا لإخراجها من البلاد. وأشار إلى توقيف ثلاثة مشتبه بهم جميعهم من الأجانب، اثنان منهم من زيمبابوي، أطلق سراحهما، بينما بقي الثالث موقوفا.

وتعد جنوب أفريقيا موطنا لأكثر من 11 ألف أسد، يعيش 3 آلاف منها في المتنزهات الوطنية، حيث يحظر الصيد.

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