السجن 10 سنوات لشرطية بيضاء قتلت جارها

صورة للشرطية آمبر غايغر وفرتها شرطة دالاس، 10 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

حكم على شرطية أميركية بيضاء سابقة، الأربعاء، بالسجن عشر سنوات بعد إدانتها بقتل جارها الأسود في تكساس، بعدما أكدت أنها أخطأت بشقتها.

ودانت محكمة في دالاس، آمبر غويغر، (31 عاما) بتهمة قتل الضحية، بوثام جين، الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

آمبر كانت تواجه احتمال الحكم عليها بين تسع سنوات و99 عاما. وكان الادعاء يطالب بالحكم عليها بالسجن 28 عاما، وهو عمر ضحيتها اليوم، لو كان لا يزال على قيد الحياة.

وبعد تلاوة الحكم، توجهت القاضية، تامي كمب، إلى والدة الضحية لمعانقتها هامسة بعض الكلمات في أذنها. ومن ثم تبادلت الكلام بشكل مقتضب مع المحكوم عليها، التي ستودع السجن مباشرة.

وقال لي ميريت، محامي عائلة جين، في تغريدة: «هيئة المحلفين حكمت على آمبر غويغر بالسجن عشر سنوات. هذا غير كاف بطبيعة الحال. النظام القضائي برمته غير كاف».

إدانة شرطية أميركية بيضاء بتهمة قتل جارها الأسود

وعند إدانة الشرطية السابقة، الثلاثاء، اعتبر المحامي أن القرار يشكل «انتصارا كبيرا للسود الأميركيين». وتظهر الإحصاءات القضائية أنه من النادر في الولايات المتحدة أن يدان شرطي أبيض بتهمة قتل أسود.