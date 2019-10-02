ميغن ماركل تقاضي صحيفة بريطانية

ميغن ماركل تقاضي صحيفة بريطانية (أرشيفية:انترنت)

بدأت ميغن ماركل، زوجة الأمير هاري، إجراءات قانونية ضد صحيفة «ذا ميل أون صنداي» لنشرها رسالة خاصة، وصفها محاموها بأنه عمل «غير مشروع».

وقال الأمير هاري، في بيان الثلاثاء، إنه وزوجته اتخذا إجراء قانونيا ردا على ما وصفه بأنه «تنمر» من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية. وأضاف هاري: «رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، فإنه الإجراء الصحيح»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه، رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة، إلى الحد الذي لم يعد يعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي، فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها».

وأصبحت والدته الأميرة ديانا واحدة من أكثر النساء اللاتي لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن تزوجت بعضو في الأسرة الملكية، ولقيت حتفها في حادث سيارة بباريس العام 1997، بعد أن تعقبها مصورون في الشوارع.

ووصفت شيلينغز، شركة المحاماة التي تمثل ماركل، نشر رسالتها بأنه جزء من «حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية وتنطوي عمدا على ازدراء لها ولزوجها»، وقالت: «اتخذنا إجراءات للتصدي لهذا الانتهاك للخصوصية والتعدي على حقوق النشر ولجدول أعمال المجموعة الإعلامية المذكورة آنفا».

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بخصوص الرسالة مثار الخلاف ولا عن تاريخ النشر. وقال الأمير هاري في بيانه إن الصحيفة «ضللت القراء عن عمد، بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها»، ونفت الصحيفة هذه الرواية.

وقال متحدث باسم الصحيفة إنها «تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة»، وتابع قائلا: «وننفي بشكل قاطع أن تكون رسالة الدوقة جرى تحريرها بأي شكل غير معناها». وقالت شيلينغز إن الأمير هاري وماركل سيتحملان تكاليف الدعوى من أموالهما الخاصة.

وقال الأمير البالغ من العمر 35 عاما، وهو حفيد الملكة إليزابيث، ويأتي في الترتيب السادس في ولاية العرش، إن الإجراء القانوني «استغرق إعداده عدة شهور»، وأشار إلى ازدواجية المعايير لدى بعض قطاعات الصحافة الشعبية التي كتب مقالات تحمل انتقادات للزوجين في الشهور القليلة الماضية، لكنها تقوم بتغطية إيجابية إلى حد بعيد لجولتهما الحالية.