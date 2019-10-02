فرار 32 ألف سمكة سلمون في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 11:31 صباحا
مزرعة لتربية سمك السلمون في بويرتو مونت بتشيلي، أكتوبر 2016 (أ ف ب)

فرت أكثر من 32 ألف سمكة سلمون من مزرعة لتربيتها في جنوب تشيلي ولم يعثر على أي منها بعد، حسب ما أعلنت، الأربعاء، الهيئة الوطنية لمصائد الأسماك وتربيتها في بيان.

وفرت 32485 سمكة موجهة للتصدير، الإثنين، من قفص رصد فيه عمال شركة «سالمونيس آيسين» شقا طوله متران، في منطقة لوس لاغوس، وفق «فرانس برس».

وتربي المزرعة نحو 696 ألف سمكة سلمون من نوع «كوهو» يبلغ وزنها الوسطي 3,1 كيلوجرام.

وحصلت هذه الشركة على شهادة من هيئة المصائد بأنها لا تستخدم مواد مضادة للميكروبات والطفيليات خلال فترة التسمين.

ويبلغ إنتاج تشيلي من السلمون 631 ألف طن سنويا، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد النرويج. وأقيم كثير من مزارع تربية هذه الأسماك في جنوب البلاد، ويستخدم كثير منها المضادات الحيوية.

وفرضت عقوبات على بعض هذه الشركات بسبب مخالفات في استخدام المضادات الحيوية، وبسبب فرار أسماك سلمون غازية وقانصة قد تؤثر سلبا في توازن التنوع الحيوي البحري.

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