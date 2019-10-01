الأمير هاري يدعو لحماية الطبيعة من ملاوي

الأمير هاري في متنزه ليووندي في ملاوي (أ ف ب)

أشاد الأمير هاري، الإثنين، في ملاوي بذكرى جندي بريطاني قُتل خلال عملية للتصدي للصيد غير القانوني في هذا البلد الصغير في أفريقيا الجنوبية، داعيا إلى حماية الطبيعة «الأساسية لصمودنا».

وقال دوق ساسكس الذي يقوم بجولة رسمية في أفريقيا الجنوبية «لا بد من تقديم خالص التقدير لكل من يعرض حياته للخطر في سبيل بلده»، وفقا لوكالة «فرانس برس».ووضع هاري إكليلا من الورد تكريما لذكرى ماثيو تالبوت في متنزه ليووندي الوطني (جنوب) حيث لقي هذا الجندي البالغ 22 عاما حتفه في الخامس من مايو 2019 بعدما هاجمه فيل.

وكان تالبوت ضمن كتيبة أوفدت إلى ملاوي التي كانت خاضعة للوصاية البريطانية، للتصدي للصيد المخالف للقانون، وفي مقال نشر الإثنين، في جريدة «ديلي تيلغراف» البريطانية، اعتبر هاري البالغ 35 عاما أن حماية الطبيعة «أساسية لصمودنا»، وقال «ينبغي لنا أن نتغلب على الجشع واللامبالاة والأنانية، وأنا أتوق للمساعدة على إعادة التوازن بين البشر والطبيعة».

وأردف «لا بد من الحفاظ على التعايش بين الحيوانات والبشر، وإلا سوف تتفاقم مشاكل العالم في السنوات العشر المقبلة».

وبعد بوتسوانا وأنغولا، يعود الأمير هاري الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا حيث زوجته ميغن وابنه آرتشي البالغ أربعة أشهر، ومن المزمع أن يلتقي دوق ودوقة ساسكس الأربعاء في اليوم الأخير من جولتهما في أفريقيا الجنوبية غراسا ماشيل أرملة نلسون مانديلا.