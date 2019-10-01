الجليد يجبر مغامرًا على إلغاء محاولته تسلق «إيفرست»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 11:08 صباحا
يبلغ ارتفاع جبل إيفرست 84848 مترا (أ ف ب)

أجبرت كتلة جليد معلقة البولندي أندريه بارغيل على التخلي عن محاولته التزلج من أعلى جبل «إيفرست» نزولًا، وفق ما أعلن هذا المغامر عبر صفحته على «فيسبوك» الإثنين.

وبارغيل (31 عاًما) الذي تزلج نزولًا جبل «كاي 2» العام الماضي، كان يخطط لمحاولة نادرة الحصول لتسلق قمة أعلى جبل في العالم، ومن ثم التزلج نزولًا دون التزود بأكسجين إضافي، وفق «فرانس برس».

لكن كتلة من الجليد كانت متدلية بشكل خطر فوق جبل خومبو الجليدي الذي يجب على المتسلقين عبوره للوصول إلى المعسكر 1.

بارغيل وفرق أخرى كانوا ينتظرون في معسكر القاعدة على أمل وقوع هذه الكتلة التي زعم أن مقاساتها تبلغ 50 مترًا بـ30 مترًا، حتى يتمكنوا من المرور.

وتطلع بارغيل إلى تسلق «إيفرست» البالغ ارتفاعه 84848 مترًا بعد سنة فقط على تزلجه من قمة جبل «كاي 2» في باكستان وهو ثاني أعلى جبل في العالم، ليصبح أول شخص في العالم يقدم على ذلك.

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