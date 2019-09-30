شوكولا جديدة مراعية لصحة الكوكب وسكانه

صورة نشرتها «باري كالبو» للشوكولا الجديدة التي ابتكرتها (أ ف ب)

كشف صانع الشوكولا السويسري باري كالبو أخيرًا عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة ترميها في السابق، مستهدفة بذلك الأجيال الشابة.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على الحبوب الكاملة وكمية أقل من السكر ومقدار أكبر من المغذيات ومواد غير مضرة بالبيئة، تحوّلت واحدة من أكبر شركات صناعة الشوكولا في العالم نحو هذا الاتجاه من خلال ابتكارها أنواعا تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة نبتة الكاكاو بنسبة 100% وليس بذورها فقط، وفق «فرانس برس».

وأشارت المجموعة السويسرية خلال حدث نظمته لإطلاق منتجاتها الجديدة المصنوعة كليا من هذه الثمرة حيث تذوق الحاضرون عينات منها «إن الأجيال الجديدة ترغب في أن تعيش حياة سعيدة وصحية.. تريد أن تحصل على أطعمة ومشروبات لذيذة ومغذية وفي الوقت نفسه مراعية للكوكب ولسكانه».

وهذه المنتجات الجديدة مليئة بالمغذيات إذ لم يهدر أي جزء من ثمرة الكاكاو لصنع الشوكولا التي كان تنتج باستخدام البذور حصريا.

وعادة، يتم التخلص من 70% من ثمرة الكاكاو وترمى في حاويات النفايات أثناء صنع الشوكولاته، وفقا للشركة.

ومنتجات «كاكاو فروت إكسبيريانسز» مصنوعة من ثمرة الكاكاو بكاملها، من البذور إلى القشور، إضافة إلى لبها وعصيرها.

وتابعت الشركة «نتج عن ذلك مجموعة من المكونات العالية الجودة التي يمكن استخدامها في المشروبات والحلويات المجمدة والمخبوزات والمعجنات والوجبات الخفيفة وصولا إلى الشوكولا».

ولفتت إلى أنه «في الوقت نفسه، إنها منتجات مراعية لكوكب الأرض وسكانه، إذ إنه يتم استخدام ثمرة الكاكاو بكاملها».