شبيه إلفيس بريسلي يسرق لعبة جنسية في نيوزيلندا

السرقة وقعت في 23 سبتمبر الجاري (أ ف ب)

اتهم رجل شبيه بإلفيس بريسلي إلى حد كبير بسرقة لعبة من متجر للألعاب الجنسية في نيوزيلندا، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.

ويعتقد أن «شبيه إلفيس» سرق طرفا صناعيا من متجر «بيتشز آند كريم» الواقع في أوكلاند بعد محاولة فاشلة لشرائه، وفق «فرانس برس».

وأخبر العامل في المتجر كات ماهر لموقع «ستاف نو نز»، «أحضر لعبة جنسية بهدف شرائها لكن بطاقته الائتمانية رفضت».

وأوضح أن الرجل الذي يشبه إلفيس بريسلي بتسريحة شعره الأسود ونظارتيه الشمسيتين الكبيرتين هرب بعد ذلك من المتجر مع هذه الأداة التي يبلغ سعرها 100 دولار نيوزيلندي (62 دولارا أميركيا).

وأكدت الشرطة النيوزيلندية أنها تلقت بلاغا عن حصول عملية سرقة في المتجر في 23 سبتمبر.

ونشر المتجر الذي تعرض لسرقات عدة في السابق صورا للفاعل التقطتها كاميرات المراقبة، على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للمساعدة في إلقاء القبض على السارق.