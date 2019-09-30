وفاة متسلقة بولندية على جبل في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 09:54 صباحا
جبل ماناسلو في نيبال هو ثامن أعلى قمة في العالم (أ ف ب)

توفيت متسلقة بولندية على جبل ماناسلو في نيبال وهو ثامن أعلى قمة في العالم، بحسب ما أفاد منظمو الرحلة وهي أول ضحية في موسم التسلق الخريفي.

ويحاول أكثر من 250 متسلقا الوصول إلى القمة على ارتفاع 8163 مترا في نيبال، وفق «فرانس برس».

وشعرت المرأة البالغة 50 عاما بتوعك خلال التسلق وقررت النزول بعدما وصلت إلى ارتفاع 7450. وعثر عليها بعد ساعات متوفية السبت، بحسب ما أوضح المنظمون.

وأضاف المصدر نفسه أن المرأة تلقت مساعدة للنزول لكنها توفيت صباح السبت.

ورحلات الخريف في جبال الهملايا أقل شعبية بسبب قصر النهار والطقس البارد والثلوج.

وخلال السنة الراهنة بلغ قمة إيفرست وهي الأعلى في العالم، 885 شخصا وهو رقم قياسي وانتهى الموسم على حصيلة 11 قتيلا من بينهم أربعة بسبب الازدحام.

وتضم نيبال ثماني قمم من أعلى 14 قمة في العالم، ويشكل المتسلقون الأجانب الذين يتوافدون إليها مصدر عائدات أساسيا للبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس يلتقط سيلفي قبل خطابه في الأمم المتحدة