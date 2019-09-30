وفاة متسلقة بولندية على جبل في نيبال

جبل ماناسلو في نيبال هو ثامن أعلى قمة في العالم (أ ف ب)

توفيت متسلقة بولندية على جبل ماناسلو في نيبال وهو ثامن أعلى قمة في العالم، بحسب ما أفاد منظمو الرحلة وهي أول ضحية في موسم التسلق الخريفي.

ويحاول أكثر من 250 متسلقا الوصول إلى القمة على ارتفاع 8163 مترا في نيبال، وفق «فرانس برس».

وشعرت المرأة البالغة 50 عاما بتوعك خلال التسلق وقررت النزول بعدما وصلت إلى ارتفاع 7450. وعثر عليها بعد ساعات متوفية السبت، بحسب ما أوضح المنظمون.

وأضاف المصدر نفسه أن المرأة تلقت مساعدة للنزول لكنها توفيت صباح السبت.

ورحلات الخريف في جبال الهملايا أقل شعبية بسبب قصر النهار والطقس البارد والثلوج.

وخلال السنة الراهنة بلغ قمة إيفرست وهي الأعلى في العالم، 885 شخصا وهو رقم قياسي وانتهى الموسم على حصيلة 11 قتيلا من بينهم أربعة بسبب الازدحام.

وتضم نيبال ثماني قمم من أعلى 14 قمة في العالم، ويشكل المتسلقون الأجانب الذين يتوافدون إليها مصدر عائدات أساسيا للبلاد.