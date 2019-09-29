أورانغ أوتان مكتئبة تنتقل للعيش في فلوريدا

ساندرا أنثى أورانغ أوتان من حديقة بوينوس أيريس تصل في 27 سبتمبر 2019 إلى فلوريدا في الولايات المتحدة بعد إصابتها باكتئاب (أ ف ب)

أفادت مصادر قضائية وصول «ساندرا» وهي أنثى أورانغ أوتان اعتبرها القضاء في الأرجنتين «كائنا حساسا» يتمتع بحقوق، الجمعة، إلى الولايات المتحدة لتتعافى من حال الاكتئاب الغارقة فيها في بوينوس أيريس.

وصعدت «ساندرا» إلى طائرة تجارية تقوم برحلة بين بوينوس أيريس ودالاس في ولاية تكساس الأميركية في قفص فولاذي يتمتع بتهوية. ويرافق الحيوان أطباء بيطريون للاهتمام بها، وفق «فرانس برس».

أمضت «ساندرا» حياتها في الأسر وهي ستقيم الآن في محمية تمتد على 40 هكتارا في ووتشولا في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) حيث تقيم حيوانات أورانغ أوتان من دول مختلفة كانت في فرق سيرك أو حدائق حيوانات. ولدت «ساندرا» العام 1986 في روستوك في ألمانيا ونقلت العام 1994 إلى بوينوس أيريس.

في العام 2015، أثار وضعها اهتماما دوليا بعدما قضت محكمة أرجنتينية بتدهور وضعها الصحي، بأنها «كائن حساس غير بشري له الحق بالحرية».

ورأت الحكمة أن «ساندرا» تتمتع بحق حماية الحرية الفردية كما كانت تطالب جمعية رفق بالحيوانات. وكانت السلطات حولت حديقة بوينوس أيريس للحيوانات إلى متنزه بيئي مع عدد قليل من الحيوانات.

واعتبر قسم رفاه الحيوان في كلية الطب البيطري في جامعة بينوس أيريس أن تقليص المساحة المخصصة لـ«ساندرا» أثرت على ظروف حياتها ووضعها في خطر مشددة على ضرورة نقلها إلى مكان أوسع. وقد أيدت المحكمة موقفه مؤكدة ضرورة تأمين العناية والرفاه للحيوان.