توقيف «الرجل العنكبوت» الفرنسي في فرانكفورت

«الرجل العنكبوت» الفرنسي لدى توقيفه من قبل الشرطة في فرانكفورت، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أوقف آلان روبرت الملقب «الرجل العنكبوت» الفرنسي لمحاولاته الدائمة في تسلق المباني في أنحاء العالم السبت في مدينة فرانكفورت الألمانية بعدما تسلق برج «سكايبر» حسبما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».

ووصل روبرت (57 عاما) إلى قمة المبنى البالغ ارتفاعه 154 مترا والمؤلف من 42 طابقا في نصف ساعة فقط، من دون الحصول على إذن أو التزود بمعدات للسلامة مما تسبب في توقف المارة والتحديق به والتقاط الصور.

وعند نزوله، تحركت الشرطة لتوقيف روبرت الذي يقوم دائما بأعمال مماثلة في أنحاء العالم منذ العام 1994، من بينها تسلق أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي وبرج إيفل في باريس.

وفي أغسطس، تسلق ناطحة سحاب في هونغ كونغ حاملا لافتة كتب عليها «سلام» فيما كانت احتجاجات كبرى تهز البلاد.