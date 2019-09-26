السجن 13 عاما لأرجنتينية قطعت العضو الذكري لعشيقها

برندا باراتيني في محكمة قرطبة (أ ف ب)

حكم على شابة أرجنتينية بالسجن 13 عاما، لمحاولة قتل في ظروف مشددة للعقوبة، بعدما قطعت العضو الذكري لعشيقها بواسطة مقص مقراض.

وأقرت هيئة المحلفين بذنب المهندسة، برندا باراتيني (28 عاما)، بالإجماع، تماشيا مع طلب الادعاء في مدينة قرطبة. وقالت الشابة قبل تلاوة الحكم: «أنا آسفة لما اقترفته ولم يكن في نيتي قتل أحد، وأرغب في أن يتم إحقاق الحق، وكل ما أريده هو أن أكمل حياتي التي أفسدتها، بشكل طبيعي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت باراتيني أقرت خلال المحاكمة بأنها أرادت الانتقام من شريكها لا قتله، لأنه أساء معاملتها وتشارك مع أصدقائه تسجيلات حميمية لها، وقالت: «مس بخصوصيتي وحياتي ومسيرتي».

وأعلن محاميها، إيفان سيروني، أنه يعتزم الطعن في القرار، مشيرا إلى أنه لم يشهد يوما في تاريخ القضاء الأرجنتيني «تهمة محاولة قتل في ظروف مشددة للعقوبة، بسبب جرح في العضو الذكري». وخضع الرجل، وهو متزوج واسمه سيرجوف، إلى جراحات ترميمية عدة.