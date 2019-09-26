ضبط 5 أطنان كوكايين على متن غواصة في المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 11:52 صباحا
اعترض غواصة بدائية تنقل على متنها 5,4 طن من الكوكايين (أ ف ب)

تم اعتراض غواصة بدائية على متنها أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين في المحيط الهادئ قبالة سواحل أميركا الجنوبية، حسب ما أعلن خفر السواحل الأميركي.

ورصدت طائرة استطلاع بحري الغواصة التي يبلغ طولها 12 مترًا وجرى تفتيشها في الأول من سبتمبر في المياه الدولية بمساعدة القوات البحرية الكولومبية، وفق ما جاء في بيان.

وعثر خفر السواحل على متنها على 5,4 طن من الكوكايين تتخطى قيمتها في السوق 165 مليون دولار، وأوقف أربعة مشتبه بهم في إطار هذه العملية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبات مزيد من التجار يستعينون بغواصات متطورة إلى حد ما لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وأعلن خفر السواحل الأميركي في يوليو عن ضبط 13 طنّا من الكوكايين خلال عمليات عدة نفذت قبالة سواحل أميركا اللاتينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا