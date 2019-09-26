ضبط 5 أطنان كوكايين على متن غواصة في المحيط الهادئ

اعترض غواصة بدائية تنقل على متنها 5,4 طن من الكوكايين (أ ف ب)

تم اعتراض غواصة بدائية على متنها أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين في المحيط الهادئ قبالة سواحل أميركا الجنوبية، حسب ما أعلن خفر السواحل الأميركي.

ورصدت طائرة استطلاع بحري الغواصة التي يبلغ طولها 12 مترًا وجرى تفتيشها في الأول من سبتمبر في المياه الدولية بمساعدة القوات البحرية الكولومبية، وفق ما جاء في بيان.

وعثر خفر السواحل على متنها على 5,4 طن من الكوكايين تتخطى قيمتها في السوق 165 مليون دولار، وأوقف أربعة مشتبه بهم في إطار هذه العملية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبات مزيد من التجار يستعينون بغواصات متطورة إلى حد ما لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وأعلن خفر السواحل الأميركي في يوليو عن ضبط 13 طنّا من الكوكايين خلال عمليات عدة نفذت قبالة سواحل أميركا اللاتينية.