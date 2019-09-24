الجفاف يقتل خفافيش أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 01:37 مساء
عثر على خفافيش تعاني من الهزال الشديد والجوع في أستراليا وسط الجفاف المستمر منذ فترة طويلة (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في أستراليا العثور على أعداد كبيرة من الخفافيش، التي تعاني من الهزال الشديد والجوع، وسط الجفاف المستمر منذ فترة طويلة الذي يشل إمداداتها الغذائية.

وأوضحت مجموعة «باتس كوينزلاند» أنه خلال الأسبوعين الماضيين سجلت «زيادة سريعة» في أعداد الخفافيش المصابة التي تعيش في مناطق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقالت آشلي فرايزر التي تعمل متطوعة في مجال تقديم الرعاية للحياة البرية الثلاثاء، إن جيف الخفافيش «تناثرت» بالمئات على أجزاء من غولد كوست، وهي وجهة سياحية شعبية في كوينزلاند.

ورغم أن الخفافيش في هذه المنطقة عانت في السابق حالات مجاعة جماعية، قالت فرايزر إن منظمتها لم تتعامل مطلقا مع حدث بهذا الحجم.

وأضافت «نتوقع أن يزداد الأمر سوءا. سيساهم تغير المناخ في تفاقم الجفاف ويجعله بيئة سيئة جدا للخفافيش لمحاولتها البقاء».

بعض أنواع تلك الخفافيش مدرج على لائحة الأنواع المعرضة للانقراض. وهي تعتبر ملقحات رئيسة لأشجار الأوكالبتوس، مصدر الغذاء الرئيس لحيوانات الكوالا.

وقالت وزارة البيئة والعلوم في كوينزلاند إن المسؤولين يعتقدون أن حالات نفوق الخفافيش مرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية، جراء الجفاف المطول وحرائق الغابات الأخيرة والعواصف.

أعلنت حالة الجفاف في كل مناطق نيو ساوث ويلز، وفي ثلثي مناطق كوينزلاند، وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يكون معدل المتساقطات أقل من المتوسط في معظم أنحاء شرق أستراليا لبقية العام.

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