إعادة دب إلى موطنه بعد فراره

إعادة دبّ صغير إلى منطقة البيرينيه الفرنسية بعد فراره من موطنه (أ ف ب)

أعلنت السلطات عودة الدب الصغير (دويو) الذي هرب من حظيرته في جنوب غرب فرنسا في يونيو «إلى جبال البيرينيه»، حيث أبصر النور هذا الشتاء.

وجاء في بيان صادر عن سلطات المنطقة أن «عناصر المكتب الوطني للصيد والثروة الحيوانية البرية أعادوا الدب الصغير البالغ ثمانية أشهر إلى الغابة بعد إسعافه في يونيو»، وفق «فرانس برس».

وأمسك بالدب «دويو» في 10 يونيو بعد مطاردة في الحقول استمرت عدة أيام، عندما كان يهيم قرب مساكن بلدة في البيرينيه عند الحدود مع إسبانيا. وكان «دويو» وقتها في شهره الخامس وغير مفطوم.

وكشف الفحص السريري للدب أنه ذكر وُلد في الشتاء يبلغ وزنه 8.25 كيلوغرام. وكان الحيوان في حالة صحية سيئة جدًّا ويعاني فقر الدم وهزالًا شديدًا ولم يعد في وسعه التنقل، وتمت رعايته وتغذيته قبل إعادة إطلاقه في الغابة.