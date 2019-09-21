لماذا يضع ترامب الدولارات في جيبه؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 10:56 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى سان دييغو، ولاية كاليفورنيا، 19 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بينما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يصعد سلم طائرته، شوهدت أوراق من فئة العشرين دولارا تتدلى من الجيب الخلفي، في مشهد كان مثيرا للدهشة.

وردا على سؤال خلال دردشة مع صحفيين، مساء الأربعاء، في طائرة «أير فورس وان» الرئاسية حول صورة الدولارات وهي تتدلى من جيبه، عرض ترامب ببساطة بعض ما يقوم به خلال السفر.

وقال الرئيس الأميركي المثير دوما للجدل: «أنا لا أحمل محفظة لأنني توقفت عن استعمال بطاقات الاعتماد منذ زمن طويل»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «أفضل أن يكون معي على الدوام بعض المال نقدا، أحب تقديم البقشيش في الفنادق»، وختم: «قد يكون من الأفضل ألا يقوم رئيس بذلك، لكنني أحب ترك بقشيش...».

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