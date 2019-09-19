بالصور: انطلاق مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 02:27 مساء
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي

انطلقت الثلاثاء، في مدينة بنغازي، فعاليات مهرجان التذوق في نسخته الثانية بالرويال جاردن في منطقة بلعون، بمشاركة الشيف شربيني، ضيف شرف، ويرأس لجنة التحكيم في مسابقة «الشيف» للطهاة الجدد وهي إحدى مسابقات المهرجان. 

ويشهد المهرجان مشاركة فعالة لمجموعة من شركات مواد غذائية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة. ومن المقرر أن تختتم الفعاليات، الخميس، وتوافد الكثير من الزوار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على المهرجان، الذي تضمن كثيرا من الفعاليات والمسابقات والجوائز وركنا مخصصا للمسرح. 

وقالت المسؤولة عن مهرجان التذوق، مي بوشناف، لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء: «سعيدة جدا بزوار المهرجان ومشاركتهم في الفعاليات»، مشيرة إلى أن الأمر يعكس «صورة حقيقية عن بنغازي».

وأوضحت بوشناف: «المهرجان فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات الجديدة وعرضها على المواطن في مكان واحد، وتنشيط حركة الاقتصاد والتواصل بين الفئات المشاركة». وأشارت بوشناف إلى إطلاق حملة (آر إف بي بي) خلال المهرجان لنشر ثقافة إعادة التدوير في المجتمع، وسيكون هناك سلات مهملات منفصلة لرمي الطعام والبلاستيك والورق والزجاج، لتوعية المواطنين».

مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
مهرجان التذوق بنسخته الثانية في بنغازي
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