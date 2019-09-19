نمر يتنزه على سطح مبنى في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:27 صباحا
نمر بنغالي في متنزه هندي (أ ف ب)

قالت فرق الإنقاذ في شمال فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن عناصر الإطفاء تمكنوا، الأربعاء، من إنزال نمر أسود كان يتنزه على سطح مبنى قرب ليل، شمال فرنسا.

وجاء في بيان نشر على «فيسبوك» و«تويتر»: «استدعيت فرق الإنقاذ لوجود حيوان خطر، وتواجهت مع نمر كبير كان يتنزه على سطح مبنى»، وفي صور نشرتها فرق الإنقاذ يظهر الحيوان يتنزه بهدوء على حافة السطح في الطابق الثالث والأخير من مبنى في أرمنتيير، ويميل نحو الفراغ وينظر عبر نافذة شقة».

وذكرت صحيفة «لا فوا دو نور»، التي تحدثت إلى شهود ونشرت شريط فيديو عبر موقعها الإلكتروني، أن النمر كان يتوقف أحيانًا لرؤية القطار يمر أو يلاحق بنظره قطا يهرول في الشارع.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًّا تحسبًا لاحتمال أن يقفز الحيوان، وتمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليه داخل شقة دخل إليها في نهاية المطاف، وعمد طبيب بيطري إلى تخدير الحيوان بواسطة مسدس بسهام مخدرة.

ولم يسجل وقوع أي جريح في العملية، التي وصفتها فرق الإنقاذ بأنها «خارجة عن المألوف»، وسلم الحيوان لرابطة حماية الحيوانات، ولم تتضح بعد أسباب وجود النمر في وسط المدينة.
 

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