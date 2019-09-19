شحات تستضيف ورشة عمل حول إعادة تأهيل الغابات الجمعة المقبلة

تستضيف بلدية شحات، ورشة العمل التدريبية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل غابات الجبل الاخضر يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري.

ويتضمن البرنامج النظري للتدريب مقدمة شاملة عن الموضوع قيد الدراسة، ونصائح يحتاجها المتطوع لهذه الحملة.

وقالت الدكتورة أريج خطاب إحدى المشاركات في هذه الورشة لـ «بوابة الوسط» إن «الهدف الأول من هذا اللقاءتأسيس قاعدة من شخصيات المجتمع المؤثرة مدعومة بالخلفية العلمية اللازمة لزرع ثقافة حماية البيئة وتحسينها، خصوصاً في منطقة الجبل الأخضر» .

ولفتت أريج خطاب إلى أن سبب اختيار مدينة شحات لعقد هذه الورشة،«أنها ستكون ملائمة بشكل كبير لعملية التدريب بشقّيها العملي والنظري».

وتشهد عدد من الغابات والنباتات الطبيعية والمثمرة في ليبيا لأعمال التجريف والحرائق التي أدت إلى تدمير الغطاء النباتي.