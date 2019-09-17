ثمانية جرحى إثر خروج قطار عن السكة في هونغ كونغ

عناصر الإغاثة قرب مقصورات قطار الأنفاق التي خرجت في هونغ كونغ عن السكة، 17 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

خرج قطار عن السكة في ساعة الذروة صباح الثلاثاء، في هونغ كونغ، ما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص وتسبب باضطرابات كبيرة في شبكة القطارات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وخرجت ثلاث مقصورات عن المسار قرب محطة هونغ هوم في شبه جزيرة كولون التي تشكل ممرًا هامًا للقطارات المتجهة إلى بر الصين الرئيسي، بحسب صور جوية، وفق «فرانس برس».

واضطر ركاب إلى الخروج من المقصورات عن طريق باب مكسور واجتياز مسارات خط الشبكة الشرقية (إيست رايل) لتخطي الخطر.

وأجلي حوالى خمسمئة راكب جراء الحادثة. وكان ثمانية ركاب مصابين بجروح لدى وصولهم إلى أرض المحطة وفق السلطات.

ولم تعرف على الفور أسباب هذه الحادثة النادرة على شبكة النقل المعروفة بفعاليتها.

ولا مؤشرات على الفور إلى أي رابط لهذه الحادثة مع الأزمة السياسية التي تهز المدينة منذ ثلاثة أشهر، رغم أن المتظاهرين تعرضوا سابقا إلى شبكة قطارات الأنفاق في المدينة.

وقال وزير النقل في هونغ كونغ فرانك تشان «لا نستبعد أي احتمال في هذه المرحلة، ولا تكهنات لدينا بشأن أي فرضية محددة».

وتوقفت حركة القطارات بين هونغ هوم والمحطة التالية على هذا الخط الذي يصل إلى حدود بر الصين الرئيسي، كما سجل تباطؤ كبير على خطوط سكك الحديد، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة القطاع في هونغ كونغ.