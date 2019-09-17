الشيف شربيني ضيف شرف مهرجان التذوق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 01:49 مساء
الشيف شربيني في مدينة بنغازي (فيسبوك)

وصل الشيف شربيني، الإثنين، إلى مدينة بنغازي للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان التذوق.

ويعد الشيف شربيني واحدًا من بين أهم الطهاة العرب، اشتهر من خلال برنامج «الشيف» الذي تبثه القناة الفضائية المصرية «سي بي سي سفرة»، وقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الوصفات العربية والعالمية.

وتنطلق فعاليات المهرجان الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس في الرويال جاردن في منطقة بلعون، بمشاركة شركات مواد غذائية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة.

وقالت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن المهرجان سيشهد عديد المسابقات والجوائز، أبرزها «مسابقة الشيف»، التي انطلقت مراحلها الأولى قبل بداية المهرجان، إذ يتسابق الكثير من الهواة، وسيترشح منهم ثلاثة يتسابقون خلال المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة الشيف شربيني، وسترصد جائزة مالية للفائز الأول.

الشيف شربيني في مدينة بنغازي (فيسبوك)
الشيف شربيني في مدينة بنغازي (فيسبوك)
الشيف شربيني في مدينة بنغازي (فيسبوك)
الشيف شربيني في مدينة بنغازي (فيسبوك)
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