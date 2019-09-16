نفوق عشرات النمور المصادرة من معبد تايلاندي

نفق أكثر من نصف 147 نمرا صودرت من معبد تايلاندي مثير للجدل (أ ف ب)

نفق أكثر من نصف 147 نمرًا صودرت من معبد تايلاندي مثير للجدل وقد عزا مسؤولون الإثنين ذلك إلى مشاكل جينية مرتبطة بتكاثر هذه الحيوانات في ما بينها.

واستقطب معبد «وات فا لوانغ تا بوا» في محافظة كانشانابوري في غرب البلاد على مدى سنوات أعدادا كبيرة من السياح الذين كان بإمكانهم التقاط الصور إلى جانب النمور في مقابل بدل مالي، وفق «فرانس برس».

لكن في العام 2016 باشرت السلطات عملية طويلة لسحب النمور من المعبد وسط ادعاءات بسوء الإدارة واستغلال الحيوانات.

وعثر على عشرات صغار النمور في ثلاجة ما أثار شبهات بأن المعبد يبيعها. وتباع أجزاء النمور بأسعار مرتفعة في الصين وفيتنام حيث يعتقد خطأ أنها تتمتع بمزايا طبية.

ونقلت النمور البالغة إلى مركزين متخصصين بتربيتها إلا أن 61 من أصل 147 فقط لا تزال على قيد الحياة، بحسب ما قال مسؤولون.

وأوضح باتاربابول مانيون من هيئة المنتزهات الوطنية والحياة البرية وحفظ الثروة النباتية «قد يكون ذلك عائدا إلى التكاثر في ما بينها. كانت تعاني من مشاكل جينية تشكل خطرا على الجسم والنظام المناعي».

ورفعت دعاوى قضائية ضد المعبد الذي كان يحقق مئات آلاف الدولارات من السياح سنويا.

ويزور عشرات ملايين السياح تايلاند سنويا حيث تطورت سياحة مربحة مرتبطة بالحياة البرية لكنها تتعرض لانتقادات كثيرة من الجمعيات المدافعة عن الحيوانات.