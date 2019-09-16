صاحب المرحاض الذهبي يأمل أن يكون سرق لعمل خيري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 12:19 مساء
مرحاض ماوريتسيو كاتيلان معروضا في متحف غوغنهايم في نيويورك، 15 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

أعرب الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان الذي سرق مرحاض من الذهب من صنعه كان معروضا في إنجلترا عن أمله أن تكون هذه السرقة مدفوعة بقضية سامية، على طريقة شخصية روبن هود الخيالية.

وتتخطّى قيمة هذه القطعة التي تحمل اسم «أميركا»، وهي مرحاض شغّال مصنوع من ذهب بعيار 18 قيراطا، ملايين الدولارات. ولم يكن قد عثر عليها بعد الأحد غداة سرقتها من قصر بلينيم في جنوب إنجلترا، وفق «فرانس برس».

وقال ماوريتسيو كاتيلان في رسالة إلكترونية موجّهة إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، «عندما أوقظت وأبلغت بالنبأ.. ظننت بداية أنها خدعة. فمن يريد سرقة مرحاض؟ ونسيت لبرهة أنه مصنوع من الذهب».

وأردف الفنان البالغ من العمر 58 عامًا «أريد التحلّي بالإيجابية ويحلو لي أن أفكّر أن هذه السرقة هي بمثابة عمل خيري مستوحى من شخصية روبن هود» الخيالية التي كانت تسرق الأغنياء لمساعدة الفقراء.

وأوضح المدير العام لقصر بلينيم دومينيك هار أن سعر هذا العمل يقدّر بين 5 و6 ملايين دولار وهو لم يستبعد احتمال أن يقوم السارقون بتذويب الذهب.

وأكّد في تصريحات لهيئة «بي بي سي» أن القصر المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو وحيث أبصر وينستون تشرتشل النور مزوّد «بنظام أمني متطوّر»، لكن «من الواضح أنه ينبغي لنا إعادة النظر فيه».

وصرّحت الشرطة البريطانية من جهتها أنها تبذل «قصارى جهدها» لتحديد موضع هذا المرحاض الذي الذي كان معروضا ضمن معرض لكاتيلان في قصر بلينيم العائد للقرن الثامن عشر في أكسفوردشير.

وأوقف رجل في السادسة والستين من العمر السبت ووضع في السجن على ذمّة التحقيق.

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