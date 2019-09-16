نحل غاضب يؤخر إقلاع طائرة في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 11:31 صباحا
يشكل النحل سربا عندما تغادر الملكة المستعمرة بحثا عن مكان جديد (أ ف ب)

أرجئ إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية «إير إنديا» بعدما حطّ سرب من النحل على نافذة قمرة القيادة وهاجم موظفين في المطار حاولوا إزالته، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وحط النحل على النافذة قبيل إقلاع الطائرة من مدينة كالكوتا في شرق البلاد الأحد وفيها 136 راكبا بينهم وزير الإعلام في بنغلادش، وفق «فرانس برس».

وحاول موظفون طرد سرب النحل ما أدى إلى غضبها وعندما فشلت مسّاحات الزجاج الأمامي بذلك قرر المسؤولون استخدام المياه.

وقال المسؤول في المطار كوشيك باتشاريا «تم استخدام خراطيم المياه المخصصة للحرائق لإزالة النحل بعد عملية استمرت ساعة تقريبا».

وأقلعت الطائرة المتجهة إلى أرغاتالا في شمال شرق الهند بعد تأخر دام ثلاث ساعات ونصف الساعة.

ويشكل النحل سربا عندما تغادر الملكة المستعمرة بحثا عن مكان جديد مع آلاف من شغالات النحل.

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