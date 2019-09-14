بازار عائلي ترفيهي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 14 سبتمبر 2019, 10:04 صباحا
افتتاح بازار ترفيهي في سبها (تصوير: رمضان كرنفودة)

تختتم السبت فعاليات البازار الترفيهي العائلي في سبها، الذي أقيم بالتعاون بين منطقة القرضة والجديد، بمدرسة المنشية بمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

وقالت حنان عبدالسلام، إحدى المشرفات على البازار الذي افتتح الخميس لـ«بوابة الوسط»، إن «الهدف من هذا البازار هو إبراز مواهب الأسر المنتجة ودعمها من خلال تسويق المنتجات، التي تصنع فى البيوت من أجل إيجاد دخل يساعد هذه الأسر».

وأضافت مبروكة عبدالسلام، إحدى المشاركات فى البازار لـ«بوابة الوسط»: «شاركت فى البازار بجناح يعرض الطباعة على الأكواب والملابس والأقمشة... هناك إقبال كبير على الجناح، خصوصا أن الطباعة على الأواني وغيرها مطلوبة رغم عدم توافر المواد الخام».

يشار إلى أن البازار العائلي الترفيهي شهد أجنحة مختلفة شملت الأطعمة والحلويات، إلى جانب البخور والعطور المحلية والملابس والأكسسوارات والأعشاب.

افتتاح بازار ترفيهي في سبها (تصوير: رمضان كرنفودة)
افتتاح بازار ترفيهي في سبها (تصوير: رمضان كرنفودة)
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