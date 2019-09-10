زوج مرشحة سابقة لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة يطلب الطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 11:28 صباحا
تود وساره بايلن خلال لقاء مع مناصرين في مركز تجاري في مينيسوتا، يونيو 2011 (أ ف ب)

طلب زوج ساره بايلن المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة والمؤيدة لدونالد ترامب، الطلاق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.

ونقلت صحف عن وثائق رفعت إلى محكمة أنكوريج في ولاية ألاسكا التي كانت بايلن حاكمة لها من 2006 إلى 2009، أن تود وساره بايلن «عاجزان عن العيش معًا كزوج وزوجة»، وفق «فرانس برس».

وتستخدم الوثائق الأحرف الأولى من أسماء الزوجين فقط، وتم التعرف إليهما بفضل تاريخ زواجهما وولادة أصغر أطفالهما وهو لا يزال قاصرا.

وتزوح تود وساره بايلن في 1988 ولهما خمسة أولاد.

وبرزت عائلة بايلن إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008 عندما اختار المرشح الجمهوري جون ماكاين سارة بايلن مرشحة معه لمنصب نائبة الرئيس. وفاز يومها باراك أوباما وجو بايدن.

وشاركت المرشحة الشعوبية وزوجها وهو صياد أسماك محترف ويعمل على منصات نفطية في البحر، في الكثير من البرامج التلفزيونية.

وبعد استقالتها من منصب حاكم ألاسكا انضوت ضمن حركة «حزب الشاي» المحافظ جدا التي مهدت لوصول دونالد ترامب إلى السلطة. وأيدت بايلن حملة ترامب الانتخابية في 2016.

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