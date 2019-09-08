أفخاخ الكحول للقضاء على جرذان نيويورك

عرضت بلدية نيويورك الخميس جهاز إيكوميل الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه (أ ف ب)

تستخدم نيويورك سلاحًا جديدًا في ترسانتها لمكافحة الجرذان، المنتشرة في ممرات قطار الأنفاق، التي تنهش أكياس النفايات، وهي عبارة عن أفخاخ الكحول.

وتشن كبرى المدن الأميركية حربًا ضروسًا على هذه القوارض، منفقة ملايين الدولارات للحد من انتشار هذه الحيوانات التي كان عددها يقدر بنحو مليونين سنة 2014. وهي لم توفر سبيلًا للقضاء عليها، من تعقيم الحيوانات إلى خنقها بالثلج الكربوني، مرورًا بمكبات النفايات الذكية، حسب «فرانس برس».

وعرضت البلدية الخميس جهاز «إيكوميل»، الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه. وجرى القضاء على نحو 107 جرذان خلال شهر بواسطة هذا الجهاز المستورد من إيطاليا، والذي جرب في محيط بلدية بروكلين.

وقال المسؤول المحلي إريك آدمز، خلال مؤتمر لعرض هذه التقنية على الصحفيين، إن نيويورك تواجه أزمة جرذان تثير الذعر في نفوس بعض العائلات.

وفي العام 2017، قدم رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، خطة واسعة النطاق للتصدي لهذه القوارض تبلغ ميزانيتها 32 مليون دولار.