استئصال ورم من ثدي إمبراطورة اليابان السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 01:09 مساء
ميشيكو إمبراطورة اليابان السابقة (أ ف ب)

خضعت ميشيكو، الإمبراطورة السابقة لليابان، لعملية استئصال ورم في الثدي، بحسب ما أفادت الوكالة الإمبراطورية (آي إتش إيه).

وبدأت العملية الجراحية، صباح الأحد، «كما كان مخططًا» في المستشفى التابع لجامعة طوكيو، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة.

وانتهت العملية على خير بعد بضع ساعات و«عادت ميشيكو إلى غرفتها في المستشفى»، بحسب المسؤول الذي تعهد تقديم مزيد التفاصيل في وقت لاحق، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأُعلنت إصابة ميشيكو (84 عامًا) بسرطان في الثدي في أغسطس. وبلغ المرض مرحلة متقدّمة.

وزار الإمبراطور السابق أكيهيتو زوجته مع ابنتهما ساياكو كورودا قبل خضوعها للعملية.

وتخلى أكيهيتو رسميًّا عن العرش في أبريل وأصبح أول إمبراطور يتنحى عن منصبه منذ مئتي عام في أقدم نظام ملكي في العالم.

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