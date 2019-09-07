بنغازي تستعد لمهرجان التذوق في نسخته الثانية

جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)

تستعد مدينة بنغازي لاستقبال فاعليات مهرجان التذوق، 17 و 18 و 19 سبتمبر، في نسخته الثانية بالرويال جاردن في منطقة بلعون، بمشاركة شركات مواد غذائية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة.

وقالت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن المهرجان سيشهد العديد من المسابقات والجوائز، أبرزها «مسابقة الشيف»، التي انطلقت مراحلها الأولى قبل بداية المهرجان، إذ يتسابق الكثير من الهواة، وسيترشح منهم ثلاثة يتسابقون خلال المهرجان ولجنة التحكيم برئاسة الشيف الشربيني الذي سيكون حاضرًا في مهرجان التذوق بنسخته الثانية، وسترصد جائزة مالية للفائز الأول.

وأوضحت بوشناف أنهم عقدوا العديد من الاجتماعات للتجهيز للمهرجان، وأن أكثر من 30 شركة أغذية ومطعما ومقهى وأصحاب مشاريع صغرى سيشاركون في المهرجان، موضحة أن الفرصة ما زالت متاحة للمشاركين الجدد، وأن الغرض منه تنشيط حركة الاقتصاد والتواصل بين الفئات المشاركة، والتعرف على منتجاتها الجديدة وعرضها، وسيكون هناك مطعم هندي سيشارك في مهرجان التذوق قبل أن يفتتح أبوابه في مدينة بنغازي.

وأضافت أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز المكان من قبل الراعي الرسمي للمهرجان، شركة قلعة بغداد للمقاولات، كما تم التعاون مع مختلف الجهات المختصة من مديرية أمن وشركة الكهرباء والبلدية، والجميع أبدى تعاونا كبيرا، وسيكون هناك مسابقات وركن مسرح واحتفالية.

وأشارت بوشناف إلى أنه ستطلق حملة «آر إف بي بي» خلال المهرجان لنشر ثقافة إعادة التدوير في المجتمع، وسيكون هناك سلات مهملات منفصلة لرمي الطعام والبلاستيك والورق والزجاج، لتوعية المواطنين، مؤكدة أن فريق التنظيم مجموعة من الشباب المحبين لمدينة بنغازي، ويحاولون إعطاء صورة عن مدينة بنغازي والانفتاح بها، وأن أهلها يريدون الحياة كغيرهم ومحبون لها.

جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)

جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)