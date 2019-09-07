بنغازي تستعد لمهرجان التذوق في نسخته الثانية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 07 سبتمبر 2019, 11:00 صباحا
جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)

تستعد مدينة بنغازي لاستقبال فاعليات مهرجان التذوق، 17 و 18 و 19 سبتمبر، في نسخته الثانية بالرويال جاردن في منطقة بلعون، بمشاركة شركات مواد غذائية، والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة.

وقالت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن المهرجان سيشهد العديد من المسابقات والجوائز، أبرزها «مسابقة الشيف»، التي انطلقت مراحلها الأولى قبل بداية المهرجان، إذ يتسابق الكثير من الهواة، وسيترشح منهم ثلاثة يتسابقون خلال المهرجان ولجنة التحكيم برئاسة الشيف الشربيني الذي سيكون حاضرًا في مهرجان التذوق بنسخته الثانية، وسترصد جائزة مالية للفائز الأول.

وأوضحت بوشناف أنهم عقدوا العديد من الاجتماعات للتجهيز للمهرجان، وأن أكثر من 30 شركة أغذية ومطعما ومقهى وأصحاب مشاريع صغرى سيشاركون في المهرجان، موضحة أن الفرصة ما زالت متاحة للمشاركين الجدد، وأن الغرض منه تنشيط حركة الاقتصاد والتواصل بين الفئات المشاركة، والتعرف على منتجاتها الجديدة وعرضها، وسيكون هناك مطعم هندي سيشارك في مهرجان التذوق قبل أن يفتتح أبوابه في مدينة بنغازي.

وأضافت أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز المكان من قبل الراعي الرسمي للمهرجان، شركة قلعة بغداد للمقاولات، كما تم التعاون مع مختلف الجهات المختصة من مديرية أمن وشركة الكهرباء والبلدية، والجميع أبدى تعاونا كبيرا، وسيكون هناك مسابقات وركن مسرح واحتفالية.

وأشارت بوشناف إلى أنه ستطلق حملة «آر إف بي بي» خلال المهرجان لنشر ثقافة إعادة التدوير في المجتمع، وسيكون هناك سلات مهملات منفصلة لرمي الطعام والبلاستيك والورق والزجاج، لتوعية المواطنين، مؤكدة أن فريق التنظيم مجموعة من الشباب المحبين لمدينة بنغازي، ويحاولون إعطاء صورة عن مدينة بنغازي والانفتاح بها، وأن أهلها يريدون الحياة كغيرهم ومحبون لها.

جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)
جانب من تجهيزات مهرجان التذوق، بنغازي 2019 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة