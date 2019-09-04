محاكمة طيور بط بتهمة إزعاج الجيران

مربية الدواجن دومينيك دوت في بلدة سوستون بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا، 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بعد الديك موريس الذي يحاكَم بتهمة إزعاج الجيران بصياحه في وقت مبكر في غرب فرنسا، يواجه حوالى خمسين طيرًا من البط والأوز التهمة ذاتها بفعل البطبطة بصوت عال جدًا في سوستون جنوب غرب فرنسا.

ومثل مالك هذه الحيوانات أمام المحكمة بعد تقدم جيران بدعوى قضائية بسبب انزعاجهم من صوت الطيور، غير أن الجلسة أرجئت إلى الأول من أكتوبر المقبل، وفق «فرانس برس».

وأثارت قضايا عدة مرتبطة بمصادر «الضجيج الريفي»، بما فيها محاكمة الديك موريس الذي سينطق الحكم فيها الخميس، وأيضًا مسائل أخرى بينها قرع أجراس أو نقيق ضفادع، جدلًا كبيرًا في الأرياف الفرنسية.

وفي سوستون التي تضم 7600 نسمة، رفع زوجان شكوى على جارتهما للمثول أمام القضاء على خلفية «الضجيج المستمر ومصادر الإزعاج الأخرى المتأتية من طيور البط» التي تملكها دومينيك دوت (67 عامًا)، بحسب ما أكدت هذه الأخيرة.

وتربّي مالكة الطيور المقيمة في سوستون منذ أكثر من ثلاثة عقود، «حوالى خمسين طائر بط وأوز» في هذا الموقع الريفي.

وأشارت دوت إلى أن «هذه المنازعة بدأت قبل حوالى عام عندما اشترى الجار عقاره، وأتى ليشتكي من ضجيج طيوري بواقع مرتين أسبوعيًا بين يونيو وأكتوبر 2018».

وقالت الزوجة صاحبة الدعوى مع زوجها طالبة عدم كشف اسمها «عندما زرنا المنزل في الشتاء، كانت طيور البط والأوز أقل عددًا وبالتالي كان ضجيجها أقل».

وأشارت إلى أن زوجها التقى المربية ثلاث مرات أو أربع، واستقدم خبيرًا في الصوتيات أوصى بنقل موضع تربية الطيور أو بتشييد جدار. وقالت «مذاك لم نتلق أي خبر من هذه السيدة وانقطع التواصل بيننا منذ أكتوبر».