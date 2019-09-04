كاهن يحظر كتب «هاري بوتر» في مدرسة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 01:29 مساء
الحظر جاء بعد نصيحة من قبل طاردي أرواح شريرة (أ ف ب)

نصح طاردو أرواح شريرة كاهنًا في مدرسة في مدينة ناشفيل الأميركية بحظر سلسلة كتب «هاري بوتر»، بسبب مخاوف من إمكان استخدام روايات الأطفال الشعبية هذه لاستحضار الأرواح.

واتصل الكاهن، دان ريهيل، بطاردي أرواح شريرة في روما والولايات المتحدة، وقد أوصوه بإزالة تلك الكتب الخيالية من مكتبة مدرسة سانت إدوارد الكاثوليكية في ولاية تينيسي، وفق «فرانس برس».

وأطلقت هذه السلسلة في العام 1997، وهي تدور حول قصة ملحمية عن الخير والشر، وتركز على مغامرات الساحر الشاب، الذي يضع نظارتين طبيتين ويحارب الساحر الشرير اللورد فولدمورت.

وقال الكاهن في رسالة إلكترونية موجهة إلى وسائل الإعلام المحلية: «التعاويذ واللعنات المستخدمة في الكتب حقيقية، وعندما يقرأها إنسان يصبح هناك خطر استحضار الأرواح الشريرة في وجود قارئ النص».

وأوضحت ريبيكا هامل، مديرة مدارس الأبرشية الكاثوليكية في ناشفيل، لصحيفة «ذي تينيسيان» أن ريهيل لديه «سلطة كنسية لاتخاذ قرارات مماثلة».

وحظرت هذه السلسلة للمؤلفة البريطانية ج. ك. رولينغ، التي حصدت نجاحًا عالميًّا، في مدارس أميركية وبريطانية بسبب ادعاءات بأنها تعزز القيم الشيطانية أو السحر الأسود.

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