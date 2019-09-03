سَجن شابين إنجليزيين نقلا مخدرات في فرنسا بطريقة مبتكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 12:34 مساء
حكم على المواطنين الإنجليزيين بالسجن أربع سنوات ودفع غرامة تبلغ 230 ألف يورو (أ ف ب)

حكمت محكمة في شرق فرنسا على مواطنين إنجليزيين يبلغان 29 و33 عاما بالسجن أربع سنوات ودفع غرامة تبلغ 230 ألف يورو بسبب نقلهما أكثر من خمسة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية في سيارة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية في مولوز (شرق) حظرًا تمنع بموجبه دخول الشابين المحكوم عليهما في المملكة المتحدة بتهمة تهريب المخدرات أيضًا، إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، وفق «فرانس برس».

وأوقف الشابان في نهاية يوليو عند استراحة على الطريق السريع «إيه 35» في سانت كروا أون بلان بمنطقة أو ران، وهي بلدة تقع قرب كولمار.

وقرر موظفو الجمارك الذين وجدوا في السيارة إيصالات من موقف للسيارات في روتردام (هولندا) يعود تاريخها إلى اليوم السابق تفكيك السيارة لتفتيشها، إذ قال لهما الشابان إنهما قدما من لوكسمبورغ لملاقاة العائلة في إيطاليا.

وتحت المقعد الأمامي وجدوا فتحة على أسطوانة هيدروليكية يفتح غطاؤها بواسطة مغنطيس موجود في لوحة القيادة.

وفي ذلك المخبأ الذي أضيء بمصابيح «ليد»، عثروا على أكثر من خمسة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية.

وضبطت آلة لتغليف المخدرات وثلاثة موازين دقيقة وخمسة هواتف محمولة استخدم أحدها في عملية تهريب المخدرات.

وادعى المتّهمان أنهما ليسا أصحاب السيارة ولا يعرفان شيئا عن هذه المخدرات.

وطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة ست سنوات مع منعهما من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات.

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