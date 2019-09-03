في حدث نادر.. ولادة صغيري باندا في ألمانيا

الباندا «مينغ مينغ» تعيش في حديقة حيوانات برلين منذ العام 2017 (أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات برلين الإثنين، أن الباندا «مينغ مينغ» أنجبت توأمين في حدث هو الأول من نوعه في البلاد.

وكتبت الحديقة على «تويتر»، «مينغ مينغ أصبحت أما - مرّتين! نحن فرحون جدًا وعاجزون عن الكلام»، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر الأم مع أحد التوأمين، وفق «فرانس برس».

وهذا النوع من الولادات نادر إذ من الصعب لدببة الباندا أن تتناسل.

وقال مدير حديقة الحيوانات في برلين أندرياس كنيريم «مينغ مينغ وصغيراها في حال جيدة».

وأوضحت الحديقة أن جنس المولودين الجديدين لم يحدد بعد مشيرة إلى أنهما يزنان 136 و186 غراما. ووضعت «مينغ مينغ» صغيراها بفارق ساعة من الوقت.

وصلت «مينغ مينغ» و«جياو كينغ» من الصين إلى برلين على سبيل الإعارة في يونيو 2017 وسط ضجة كبيرة.

وتدفع حديقة الحيوانات الألمانية 15 مليون دولار مقابل عقد مدته 15 عامًا لاستضافتهما مع تخصيص معظم الأموال لبرنامج أبحاث لحفظ الباندا وتناسلها في الصين.

ورغم أن الدبين الصغيرين ولدا في برلين، فهما يبقيان صينيين وينبغي إعادتهما إلى الصين في غضون أربع سنوات بعد الفطام.

وقدمت الصين في السابق ثلاثة من دببة الباندا إلى ألمانيا وكان آخرها «باو باو» الذي نفق في العام 2012 فيما كان يبلغ 34 عامًا بعدما أصبح أكبر باندا ذكر في العالم.