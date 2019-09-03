في حدث نادر.. ولادة صغيري باندا في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 09:41 صباحا
الباندا «مينغ مينغ» تعيش في حديقة حيوانات برلين منذ العام 2017 (أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات برلين الإثنين، أن الباندا «مينغ مينغ» أنجبت توأمين في حدث هو الأول من نوعه في البلاد.

وكتبت الحديقة على «تويتر»، «مينغ مينغ أصبحت أما - مرّتين! نحن فرحون جدًا وعاجزون عن الكلام»، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر الأم مع أحد التوأمين، وفق «فرانس برس».

وهذا النوع من الولادات نادر إذ من الصعب لدببة الباندا أن تتناسل.

وقال مدير حديقة الحيوانات في برلين أندرياس كنيريم «مينغ مينغ وصغيراها في حال جيدة».

وأوضحت الحديقة أن جنس المولودين الجديدين لم يحدد بعد مشيرة إلى أنهما يزنان 136 و186 غراما. ووضعت «مينغ مينغ» صغيراها بفارق ساعة من الوقت.

وصلت «مينغ مينغ» و«جياو كينغ» من الصين إلى برلين على سبيل الإعارة في يونيو 2017 وسط ضجة كبيرة.

وتدفع حديقة الحيوانات الألمانية 15 مليون دولار مقابل عقد مدته 15 عامًا لاستضافتهما مع تخصيص معظم الأموال لبرنامج أبحاث لحفظ الباندا وتناسلها في الصين.

ورغم أن الدبين الصغيرين ولدا في برلين، فهما يبقيان صينيين وينبغي إعادتهما إلى الصين في غضون أربع سنوات بعد الفطام.

وقدمت الصين في السابق ثلاثة من دببة الباندا إلى ألمانيا وكان آخرها «باو باو» الذي نفق في العام 2012 فيما كان يبلغ 34 عامًا بعدما أصبح أكبر باندا ذكر في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)