ضبط عناكب حاول رجل تهريبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 10:48 صباحا
ضبطت سلطات الجمارك الفرنسية نحو مئة عنكبوت في حقائب بولندي حاول تهريبها (أ ف ب)

ضبطت سلطات الجمارك نحو مئة عنكبوت في حقائب بولندي حاول تهريبها عبر مطار كايين في غويانا الفرنسية، بحسب ما قال مسؤولون محليون لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت المصادر أن الرجل حاول تمرير حقيبة تحوي 38 عنكبوتًا بالغًا ونحو 50 صغيرة، فضلًا عن عشرات الشرانق المليئة بيوضًا عبر مطار كايين عاصمة المقاطعة الفرنسية ما وراء البحار التي لها حدود مع البرازيل وسورينام. 

وأُوقف الرجل، الأحد، في 25 أغسطس فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة إلى باريس بعدما وضع الحشرات في «قنان بلاستيكية» وخبأها بين أمتعته، بحسب ما أوضحت المصادر نفسها.

وقالت المصادر إن الرجل قدم نفسه على أنه «شغوف بالحشرات».

وتفيد الهيئة الفرنسية لحماية الحياة البرية بأن «نقل العقارب والعناكب (الحية)» ليس محظورًا، لكنه يخضع «لأنظمة» معنية.

لكن بعض الأنواع بما فيها بعض العناكب تحظى بحماية خاصة.

ويأتي جامعو الحشرات من العالم بأسره إلى غويانا الفرنسية الغنية جدًّا بالتنوع الحيوي.

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