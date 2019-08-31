رئيس دولة تاه في الأدغال

الرئيس البوليفي إيفو موراليس مشاركا في إطفاء حريق، شرق البلاد، 28 أغسطس 2019 (أ ف ب)

لما يقارب الساعة، تاه الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الأدغال، وذلك عندما كان يرافق فرق إطفاء تحارب حريق الغابات.

وقال الرئيس للصحفيين في روبوره (شرق) ضاحكا «واجهتنا مغامرة صغيرة الليل الماضي. تهنا مدة ساعة تقريبا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة».

وبثت القناة التلفزيونية «أونو» شريط فيديو مقتضبا يسأل فيه موراليس مرارا «أين أنتم؟ أين أنتم؟». وكان الرئيس انضم إلى فريق إطفائيين، وتاه في غابة قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو (شرق).

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وقال موراليس، الخميس، في روبوره إن 342 حريقا ينتشر في المنطقة أي ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم السابق. وأتت حرائق الغابات التي تكثفت في أغسطس على 1,2 مليون هكتار في بوليفيا منذ مايو في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال.

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