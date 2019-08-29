«ماريوت» تتخذ هذه الخطوة للحد من استهلاك البلاستيك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 12:54 مساء
أعلنت «ماريوت» توقف فنادقها قريبًا عن تقديم زجاجات الشامبو والبلسم الصغيرة (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ماريوت» الأربعاء، أن معظم فنادقها البالغ عددها 7 آلاف فندق حول العالم ستتوقف عن تقديم زجاجات الشامبو والبلسم الصغيرة في حمامات غرفها بحلول ديسمبر 2020 كجزء من خططها للحد من تأثير البلاستيك الهائل على البيئة.

وسيتم استبدالها بقوارير كبيرة مزودة بمضخات وذلك بهدف الحد من رمي 500 مليون زجاجة بلاستيكية كل عام. ومن المتوقع خفض نسبة البلاستيك المستهلك بـ30% سنويًا وفقاً لبيان المجموعة الذي نشرته «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماريوت إنترناشونال» آرن سورينسون «إنها أولوية كبرى بالنسبة إلينا».

بدأت «ماريوت» تنفيذ هذه الخطوة العام الماضي وهي تقدر بأن 20% من فنادقها قد تحولت إلى الزجاجات الكبيرة حتى الآن.

وتغيّر الزجاجات الصغيرة وترمى بعد كل استخدام فيما تحتوي العبوات الأكبر على ما يعادل 10 إلى 12 زجاجة صغيرة وهي معدة لاستعمالات متعددة.

وأوضح ناطق باسم المجموعة التي تعد من كبرى المجموعات الفندقية في العالم، أنه عندما تفرغ العبوات الكبيرة، لا يعاد ملؤها وترسل إلى إعادة التدوير.

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