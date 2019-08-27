تفجير قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية في برشلونة

فُجّرت قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية التي دارت خلال الثلاثينات (أ ف ب)

فُجّرت قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية التي دارت خلال ثلاثينات القرن الماضي، الإثنين، قرب شاطئ برشلونة حيث اكتشفت نهاية الأسبوع الفائت، ما أدى الى إجلاء روّاده، وفق الشرطة.

وقالت ناطقة باسم شرطة الحرس المدني إن القنبلة تحتوي على 70 كيلوغرامًا من مادة ترينيتروتولوين وهي مادة «شديدة التطاير» أجبرت خبراء المتفجرات على نقلها ميلًا بحريًا في البحر، وفقا لـ«فرانس برس».

وأضافت أنه باستخدام أكياس غوص مصممة لتحريك الأشياء تحت المياه، فجّروا القنبلة على عمق 45 مترًا.

ووفقًا لبلدية مدينة برشلونة، فإن القنبلة تعود إلى الحرب الأهلية التي شهدت خلالها المدينة المتوسطية العديد من التفجيرات من قبل القوات الجوية الإيطالية التي كانت تدعم القوميين بقيادة الجنرال فرانكو الذين انتصروا في النهاية