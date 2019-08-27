بالصور: ورشة فنية للأطفال في طرابلس

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

أقام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل التابع للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، ورشة فنية بعنوان «نصنع أقلاما.. نصنع أصدقاء» نظمتها جمعية أصدقاء أقلام الرصاص، بالتعاون مع المركز إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتبة خديجة الجهمي.

تهدف الورشة إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية وخلق ثقافة التعبير باستخدام الرسم والألوان، ومد جسور الصداقة بين أطفال ليبيا والعالم، والتأكيد على فكرة التبرع حيث سيتم تقديم الأدوات المستخدمة في الورشة لأطفال في دولة أخرى، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)

ورشة فنية للأطفال في طرابلس (فيسبوك)