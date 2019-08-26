جولة لزوجات زعماء قمة السبع في بلدة الفلفل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 10:54 صباحا
بريجيت ماكرون تتوسط ميلانيا ترامب، يمين، ومالغورزاتا توسك، الثانية إلى اليسار، 25 أغسطس 2019 (أ ف ب)

اصطحبت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون زوجات الزعماء المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتس (جنوب غرب فرنسا)، في جولة الأحد، ببلدة إسبيليت في إقليم الباسك الفرنسي المعروفة بفلفلها.

وبعيدًا عن الأجواء السائدة في القمة، حضرت ست زوجات لرؤساء دول أو حكومات، من بينهنّ ميلانيا ترامب، عروضا للفنون التقليدية والغناء الباسكي، قبل الدردشة مع سكان وتجّار في شوارع إسبيليت التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن بياريتس، بحسب ما أفاد مصوّر وكالة «فرانس برس».

ثمّ توجّهن إلى بلدة كامبو-لي-بان حيث استقبلنّ برقصة أوريسكو التقليدية قبل زيارة متحف الأديب الفرنسي إدموند روستان مؤلّف مسرحية «سيرانو دو برجوراك». 

وأرادت بريجيت ماكرون من خلال هذه الجولة تعريف ضيفاتها على «الثقافة والتراث في إقليم الباسك» وعلى «المبادرات المحلية لحماية المحيطات»، بجسب مقرّبين منها.

وإلى جانب ميلانيا ترامب، شاركت في هذه الجولة أكي آبيه، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، وسيسيليا موريل، زوجة رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا، وجيني موريسون، زوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، فضلا عن زوجتي دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

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