المكسيك تحتضن أكبر رقصة فولكلورية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 10:59 صباحا
مسابقة الرقص الفولكلوري في غوادالاخارا، 24 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أحصت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مشاركة 882 شخصا في رقصة على أنغام موسيقى المارياتشي السبت في مدينة غوادالاخارا (غرب المكسيك)، مؤكّدة أن الحدث هو أكبر رقصة فولكلورية في العالم.

وسجّل هذا الرقم القياسي الجديد في إطار اللقاء الدولي للمارياتشي في غوادالاخارا حيث ضرب الرقم القياسي السابق من هذا النوع سنة 2011 مع مشاركة 457 شخصا، وفق «فرانس برس».

وقال كارلوس تابيا، موفد موسوعة «غينيس»، إنه «تمّ التركيز على جانبين في غاية الأهمية: أولا أن يكون كلّ المشاركين قد رقصوا بلا توقّف لمدّة خمس دقائق على الاقلّ ومن دون الخروج من الساحة، وثانيا أن تكون خطواتهم متناسقة. وأخذنا أيضا في الحسبان الأزياء المختارة».

وتجمّع الراقصون، وهم أغلبيتهم من مدارس الرقص الفولكلوري، تحت أشعّة الشمس الحارقة في ساحة التحرير في وسط غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو.

وقال خافيير أورندين رئيس غرفة التجارة في غوادالاخارا القيّمة على هذا الحدث «الرقم القياسي السابق كان من نصيبنا. ويبرز هذا الإنجاز الجديد الجهود التي نبذلها لنشر تقاليدنا في أوساط الشباب».

وارتدت النساء في هذه المناسبة فساتين متعددة الألوان، في حين اختار الرجال أزياء «تشارو» التقليدية التي تعود إلى القرن السادس عشر والمؤلفة من قبّعة كبيرة وملابس مطرّزة.

وقالت كارلا غايياردو (24 عاما) التي حضرت الحدث «إنه لأمر مذهل أن نرى الثقافة المكسيكية تتجلّى في هذه الرقصة بأبهى حللها».

وفي رصيد اللقاء الدولي للمارياتشي في غوادالاخارا 11 إنجازا في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

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