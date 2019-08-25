الإمساك بهر يهرب هواتف محمولة لسجناء في كوستاريكا

الإمساك بهر يهرب هواتف محمولة لسجناء في كوستاريكا (أ ف ب)

أجرى حراس سجون في كوستاريكو عمليات بحث استمرت ساعات للإمساك بهر كان يحاول إدخال هواتف محمولة للسجن الأكبر في البلاد، على ما أفادت السلطات المحلية.

وأُمسك بالحيوان بعد عمليات بحث استمرت خمس ساعات بسبب فراره داخل مجاري الصرف الصحي، بعدما رصده حارس في سجن لا ريفورما في سان رافايل دي ألاخويلا قرب العاصمة سان خوسيه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولدى خروج الحيوان وإمساك عناصر السجن به، تبين أنه كان يحمل على ظهره كيسا يحوي هاتفين نقالين وشاحنا وشرائح هاتفية.

وحصل ذلك في وقت تبدي سلطات كوستاريكا قلقا إزاء انتشار الهواتف المحمولة في السجون، والتي تُستخدم في أحيان كثيرة لإجراء عمليات احتيال هاتفية.

وتستخدم مجموعات إجرامية باستمرار الحيوانات لنقل أغراض أو قطع مختلفة للمساجين، وجرى الإمساك بطير حمام رُبطت كمية من المخدرات بقائمتيه لدى وصوله إلى سجن لا ريفورما في العام 2015.