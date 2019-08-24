«غوغل» لموظفيها: الكلام في السياسة ممنوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 03:52 مساء
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب «غوغل» بالعمل سرا ضده (أ ف ب)

عرفت «غوغل» بتشجيعها موظفيها للتعبير عن آرائهم بكل حرية، غير أن عملاق التكنولوجيا هذه حثت موظفيها التركيز على العمل، بدلا من الدخول في مناقشات سياسية حادة في مكاتبها.

ودعت المبادئ التوجيهية المحدّثة لمكان العمل موظفي «غوغل» إلى أن يكونوا مسؤولين ومتعاونين، أثناء التحادث على منصات تبادل الرسائل الداخلية أو منتديات المحادثة الأخرى، حسب «فرانس برس».

وجاء في المبادئ المحدثة «في حين أن تبادل المعلومات والأفكار مع الزملاء يساعد في بناء المجتمع، فإن (...) الدخول في نقاش محتدم حول السياسة لا يؤدي هذه المهمة».

وشددت الإرشادات الجديدة على أن التعليقات، التي يدلي بها موظفو «غوغل»، بغض النظر عن نية مطلقيها، قد تنشر وتنسب إلى الشركة ما يؤدي إلى انطباعات خاطئة عنها.

وطُلب من المشرفين على هذه المنتديات التدخل، في حال انتهاك سياسة الشركة وحذف التعليقات وإنهاء المناقشات، أو حتى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.

ترمب يصعد اتهاماته ضد «غوغل» ويحذرها من انتخابات الرئاسة الأميركية

واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر «غوغل» بالعمل سرا ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.

ومن دون أن يقدم أي دليل، تبنى ترامب اتهامات، سبق ان نقلتها شبكة «فوكس نيوز» القريبة منه، لمهندس عمِل سابقا في «غوغل» مفادها أن المجموعة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا «تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020».

وقال ناطق باسم الشركة وقتها «تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا، ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها وهي تقديم مضمون مفيد الى كل المستخدمين». وتابع في إشارة إلى المهندس السابق في «غوغل» «إن كلام الموظف السابق عار من الصحة تماما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»