«أحسبها صح» حملة ضد التدخين بمركز بنغازي الطبي

نظم النادي الإنجليزي حملة توعوية للحد من التدخين داخل المركز الطبي بنغازي حيث كانت الحملة عبارة عن رسائل إيجابية بجمل محفزة للابتعاد عن التدخين.

وقام الأطفال بتوزيع مطويات تحمل هذه الرسائل على جميع المدخنين بشكل مباشر داخل الأماكن العامة، وقد رافق المكتب الإعلامي المدرسين ومنظمي النادي الإنجليزي أثناء جولاتهم داخل أروقة مركز بنغازي الطبي.

وقال المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي لامين الحسناوي إن «فكرة الحملة جاءت من زيارتي لمركز بنغازي الطبي حيث لوحظ التدخين داخل المبنى من قبل الزوار وبعض الأشخاص من مرافقين ومن موظفين أيضا».

وأضاف: «كان من الضروري قيام هذه الحملة للحد من التدخين داخل المستشفى وتوفير بيئة صحية للمريض وللجميع وللمحافظة على الصحة العامة».

ولفت الحسناوي إلى أن «هدف الحملة الأساسي هو الحد من التدخين في الأماكن العامة لأن المدخن يضر نفسه ويضر من حوله نتيجة مايعرف بالتدخين السلبي».

وأشار الحسناوي إلى أن «هناك تجاوبًا من الناس مع الحملة وصل إلى أكثر من 20% وهذا الشئ شجعنا أكثر لتوسيع الحملة إلى مرافق حيوية أخرى مثل الجامعات والمصارف والمدارس وغيرها».

يذكر أن النادي الإنجليزي أسسه عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وهو تجمع لطلبة قسم اللغة الإنجليزية والمهتمين باللغة الإنجليزية.