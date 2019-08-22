توقيف رجل يلتقط صورًا حميمة خلسة للنساء في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 02:03 مساء
صور تظهر توقيف الشرطة لرجل يشتبه بالتقاطه صورًا حميمة لنساء خلسة بإسبانيا (أ ف ب)

أودع رجل في الثالثة والخمسين من العمر السجن في إسبانيا بعدما بث على مواقع إباحية تسجيلات مصورة لمئات النسوة من دون علمهن يركز فيها على أجزائهن الحميمة في قطارات الأنفاق، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الرجل وهو كولمبي متهم بممارسة التلصص من خلال تسجيل فيديوهات من دون إذن تحت تنانير النساء وفساتينهن لنشرها عبر المواقع الإباحية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح الشرطي رافايل فرنانديز كبير مفتشي شبكات وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية للصحفيين إن التحقيق انطلق في مارس مع اكتشاف تسجيلات الفيديو على صفحات ذات مضامين إباحية، وبعد أشهر من التحقيق، أوقف الرجل بعد ضبطه بالجرم المشهود في أحد قطارات الأنفاق في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان يلقي أرضًا حقيبة ظهر كان يخبئ فيها هاتفه المحمول مع كاميرا في وضعية التسجيل مصوّرًا مؤخرات النساء وملابسهن الداخلية، ولكن كان يظهر أحيانًا الجسم بكامله والوجه، ووضع قيد التوقيف الاحتياطي في إسبانيا بعد اتهامه بـ«خدش الحياء» و«ارتكاب انتهاكات أو ممارسة الدعارة مع قاصرات» إذ إن بعض اللواتي صوّرهن من دون إذنهن كنّ دون الثامنة عشرة، كما يُشتبه بأن الرجل الخمسيني نشر 283 تسجيلًا مصورًا على مواقع إباحية وشوهدت الصور التي التقطها أكثر من مليون مرة.

وأوضح فرنانديز أن «555 امرأة مختلفة ظهرن بينهن 29 تم التعرّف إليهن وسماع أصواتهن»، ولفت ضابط الشرطة إلى أن الرجل كان يرتكب هذه الأفعال في شبكات المترو وقطارات الضواحي لكنه عمد أحيانًا إلى اللحاق بالنساء حتى المتاجر الكبرى.

ويحاول عدد متزايد من البلدان بينها أبرزها كوريا الجنوبية، التصدي لهذا النوع من التلصص الذي انتشر بفعل ابتكار آلات تصوير مصغرة، وفي يناير أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن عامين على الأشخاص الذين يصوّرون النساء دون علمهن.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصعيد جديد من الوداد المغربي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بعد واقعة الفيزياء.. «الجربي» يطمئن على خلو امتحانات اليوم من الأخطاء
ليبيا
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار سروال يحسن الأداء أثناء الركض